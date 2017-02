Fiscalía de Perú no descarta más expresidentes implicados en caso Odebrecht

Alejandro Toledo / Foto: AFP

El fiscal peruano Alonso Peña Cabrera, uno de los que dirige las investigaciones por los sobornos de Odebrecth en ese país, aseguró que no puede descartar que haya más expresidentes implicados en este caso como sucedió con Alejandro Toledo.

En diálogo con Voces RCN, sostuvo que “toda aquella coima o soborno que se hubiese producido en estos y otros años que fueron definidos en el convenio tripartito, serán objeto de investigación y seguro el fiscal Hamilton Castro (el fiscal general de Perú) ya tendrá evidencia de otros actos de corrupción”.

Peña Cabrera dijo que la investigación en contra del expresidente Toledo, a quien se le libró orden de captura, se inició desde noviembre del año pasado y, al parecer, habría recibido 20 millones de dólares de Odebretch como parte de un soborno para la construcción de una carretera entre Perú y Brasil.

El funcionario peruano también confirmó que aún no se conoce el paradero del exmandatario, aunque las primeras informaciones dicen que podría estar en Francia. “Nos hemos enterado, off the record, que habría salido de Francia para otro país. Estamos por confirmar, ya que no estaría en ese país en la actualidad”.

Hasta el momento el gobierno Peruano ha ofrecido 30 mil dólares para quien ofrezca información con la que se pueda establecer el paradero del expresidente Toledo y continuar así con el proceso judicial que debe enfrentar en Perú por este escándalo de corrupción.

Finalmente reconoció que la cooperación con Brasil para avanzar en la investigación “ha sido muy buena”, ya que “se comprendió en Perú que un caso de criminalidad transnacional organizada, tendría que manejarse a través de ciertos instrumentos diferentes a los convencionales y los tradicionales. A tal efecto se abrió la puerta y se tendió el puente con Brasil por unos viajes que se han realizado desde 2015″.