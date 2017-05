Fracasa audiencia de conciliación entre la ex senadora Piedad Córdoba y ex procurador Ordóñez

Piedad Córdoba / Foto Colprensa - Diego Pineda

La ex senadora Piedad Córdoba aseguró que el ex procurador General, Alejandro Ordóñez, no acudió a la audiencia de conciliación a la que estaban citados tras la denuncia realizada por la ex congresista quien aseguró que fue señalada por Ordóñez de ser terrorista y guerrillera de las Farc.

“Me cansé de que él esté diciendo en todos los medios de comunicación que yo soy de las Farc, que soy una guerrillera, que soy terrorista, que soy del partido de las Farc que todavía no existe, que soy candidata de las Farc, que soy Teodora de las Farc, él tiene que venir aquí a presentar las pruebas de que soy todo eso”, dijo la excongresista.

Asimismo, sostuvo que el ex procurador Ordóñez no acudió a la audiencia de conciliación ante la Fiscalía tras argumentar que se confundió y pensó que esta diligencia era otro día.

“Ordóñez le quiere hacer creer al país que él era un inspector de la Policía y por lo tanto no sabe que es una audiencia de conciliación, que es un trámite judicial”, dijo Córdoba.

La Fiscalía volvió a citar al ex procurador Alejandro Ordóñez y a la ex senadora Piedad Córdoba para el próximo 2 de junio para un nuevo intento de conciliación.