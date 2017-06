Fracasó audiencia de conciliación entre Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez

Piedad Córdoba y procurador Alejandro Ordóñez / Foto RCN La Radio

La audiencia de conciliación por injuria y calumnia entre la exsenadora Piedad Córdoba y el exprocurador Alejandro Ordóñez terminó sin acuerdo entre las partes.

En la diligencia, que se adelantó en la Fiscalía General, la exsenadora no logró que el exprocurador se retractara de las afirmaciones al calificarla como guerrillera.

“No hubo ninguna conciliación con el señor Ordóñez, quien dijo que no podía conciliar ya que no conocía el expediente de la denuncia, que no conocía los cargos y prácticamente reitera sus afirmaciones en mi contra diciendo que soy colaboradora de la guerrilla”, señaló Córdoba.

Por su parte el exprocurador Alejandro Ordóñez aseguró que irá a juicio en este proceso porque tiene las pruebas para confirmar que sus afirmaciones son ciertas.

“La audiencia se dio por una querella interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba a quién le manifesté mi intención de irnos a juicio en este proceso por injuria y calumnia, ya que tengo las pruebas de lo que manifesté desde mi cargo como Procurador General”, expresó Ordóñez.

Las audiencias de juicio contra el exprocurador Alejandro Ordóñez por estos hechos darán inicio en las próximas semanas, luego de negarse a conciliar con la exsenadora.