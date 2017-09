Fracasó declaración de Otto Bula en la Corte Suprema contra ‘Ñoño’ Elías

Foto: Archivo Colprensa

Fracasó la diligencia de ampliación de declaración del excongresista Otto Bula, en el marco del proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, por el escándalo de Odebrecht.

La razón por la que no se pudo llevar a cabo la diligencia obedeció a que el exparlamentario Bula señaló que no podía dar algún tipo de declaración en los procesos que adelanta la Corte sobre el ‘Ñoño’ Elías, porque aún no ha definido una negociación con la Fiscalía General de la Nación.

Dentro del proceso que reposa en la Corte Suprema se advierte que el excongresista Otto Bula manifestó que se entregó al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías entre $1.200 y 1.300 millones discriminados en 100 millones, que por misma directriz de Elías se desembolsaron con un cheque a Juan Sebastián Correa, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que actuó como puente entre Luis Fernando Andrade y El ‘Ñoño’ Elías.

Además, agregan los testimonios que, a cambio de las gestiones pactadas se entregaría a los involucrados el 4% del valor de la adición del contrato principal, que ascendió a una suma de $1.6 billones, porcentaje que se habría distribuido así: 1% entre Otto Bula y Federico Gaviria, otro 1% para el grupo de políticos sobornados por Bula, mientras que el 2% restante se destinaría al grupo de congresistas que ayudó a conformar Bula para un total de $36 mil millones de pesos.

Bernardo ‘Ñoño’ Elías es procesado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho propio.