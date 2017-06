Francisco, el Papa que la gente quiere tocar

Papa Francisco

Por Javier Jules

Siendo el Obispo de Buenos Aires tomaba el metro para desplazarse de un lugar a otro. Ahora siendo el Papa Francisco ha sido visto en una óptica renovando sus gafas o en un almacén de zapatos en Roma, comprando el calzado especial que debe usar para aliviar un dolor crónico que padece en el nervio ciático. Así es el sumo pontífice, cuya presencia en Colombia se espera a principios del mes de septiembre.

Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuíta, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y desde que inició su pontificado el 13 de marzo de 2013 ha mostrado su talante de sencillez; cercano a las personas, un hombre que prefiere ver a los obispos y cardenales no como príncipes sino como pastores.

Para Francisco los sacerdotes deben salir de las iglesias y estar cerca de la comunidad que habita en lo que llama las periferias, es decir, aquellas zonas que se alejan de los lugares en donde se concentra el poder.

“Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado o acá de la curia, entonces no se capta la verdad, la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro”, señaló en una de las audiencias públicas el Santo Padre.

Francisco es el Papa numero 266 y el 54 no romano. Pablo VI tenía 71 años cuando en 1968 visitó Colombia, Juan Pablo II en 1986 tenía 66 años cuando besó el suelo colombiano y Francisco tendrá 80 años cuando visite nuestro país. El eslogan de su visita es ‘Demos el siguiente paso’, un mensaje propio de un hombre como él.

Juan Camilo Díaz, director de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal, explica el significado.

“Significa que es hora de que el país deje atrás momentos de odio, de rencor, de situaciones muy difíciles, en la sociedad, en la familia, en lo personal y que del mensaje del Papa, demos ese primer paso para avanzar hacia una Colombia mejor en unidad, fraternidad, justicia y reconciliación”, explicó el comunicador.

El Papa Francisco mide 1 metro 74, debido a una afección respiratoria diagnosticada en 1950 le fue extirpado gran parte del pulmón derecho. A pesar de esta situación su salud no tiene mayores cuidados que las propias de su edad. La energía que muestra en cada uno de los actos que preside es una constante.

“Por favor no licúen la fe en Jesucristo, hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe, la fe es entera no se licúa, es la fe en Jesús, es la fe en el hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mi”, aseguró el obispo de Roma.

El nombre que recibe el avión en el que viaja el Papa Francisco es Pastor 1. Catorce horas durará el viaje desde Roma hasta Bogotá el 6 de septiembre. Es la primera vez que un romano pontífice llega a un continente y cumple una presencia exclusiva a un solo país. La visita papal no será con el carácter de un jefe de Estado, será de tipo apostólico.