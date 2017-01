Fui notificado por el Gobierno de una sentencia de muerte: Fernando Londoño

Foto: Colprensa - Raul Palacios

El exministro Fernando Londoño Hoyos criticó fuertemente al Gobierno nacional por haber reducido su esquema de seguridad y aseguró que esa decisión prácticamente ya lo condenó a muerte.

En su programa La Hora de la Verdad, Londoño dijo que el servicio que le prestaba la Policía Nacional era crucial por la experiencia que los hombres de esa institución tienen en el cuidado de las personas en riesgo.

“Le quiero decir al Gobierno nacional que me he dado por notificado a una sentencia de muerte contrariando el artículo 11 de la Constitución. Pero que no me doy por vencido, que no me entrego, que no me doy en fuga, que daré la cara y que seguiré cumpliendo con mi deber”, señaló.

De igual forma, el exministro Londoño dijo tener información de que los hombres que tiene asignados por la Unidad Nacional de Protección están siendo utilizados también como escoltas de las Farc.

“Están infiltrados y ya están siendo obligados en mis ausencias a servirle de escoltas a los miembros del Secretariado de las Farc cuando llegan a Bogotá. Mis escoltas, escoltan también a los miembros del Secretariado de las Farc”, manifestó.

Fernando Londoño también deja entrever que el director de la UNP, Diego Mora, habría acordado con las Farc la reducción de los esquemas de seguridad en el país para garantizar la protección de los guerrilleros.