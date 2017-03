General Naranjo termina reuniones la Unidad Nacional ad portas de ser elegido Vicepresidente

General (r) Óscar Naranjo / Imagen de presidencia.gov.co

El general Óscar Naranjo recibió el respaldo de todos los partidos políticos de la Unidad Nacional y este miércoles será elegido como el nuevo vicepresidente de la República, en reemplazo de Germán Vargas Lleras.

Naranjo aseguró, al término de un encuentro con el Liberalismo, que desde su nuevo cargo buscará representar a todas las colectividades que han expresado respaldo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a la implementación del acuerdo de paz.

“Espero representar a los partidos que acompañan hoy la gestión del Gobierno y en cada bancada encuentro fortalezas para la tarea y desafíos que tenemos por delante que son construir e implementar los acuerdos de paz”, señaló.

Reiteró además que entre sus prioridades estará la seguridad ciudadana y la protección de los líderes sociales.

“Yo me acerco al partido Liberal, como lo he hecho con el partido de la U y el Conservador y me acercaré también a los partidos que han acompañado los esfuerzos de paz para decirles que pueden tener la certeza total de que, dado que no soy un hombre de origen partidista, encontraran en la Vicepresidencia un espacio para construir institucionalidad”, indicó.

El senador Horacio Serpa, director del partido Liberal, aseguró que apoyarán la gestión del general Naranjo en la Vicepresidencia.

“Le ofrecimos la mayor solidaridad al general, votaremos en la plenaria del Congreso para que sea elegido como el próximo vicepresidente de la República y él contará con toda la colaboración de los liberales”, indicó.

Naranjo aseguró que el Congreso encontrará un aliado en la Vicepresidencia para la ejecución de las políticas públicas con eficacia.