El general retirado Fabricio Cabrera se pronunció frente a la muerte de su hija, María Andrea Cabrera, ocurrida el pasado fin de semana. (Lea: Medicina Legal entregó cuerpo de María Andrea Cabrera, tras 12 horas de autopsia)

Pese a que Medicina Legal aún no ha revelado las causas de la extraña muerte de la joven, el general Cabrera infiere que se trata de terceros que le provocaron una grave intoxicación por alguna sustancia disuelta en el licor.

En diálogo con Norbey Quevedo, periodista de investigación del Tren de La Tarde de RCN Radio, el general Fabricio Cabrera lamentó la muerte de su hija y destacó que era una joven juiciosa, trabajadora.

“Tenía 25 años, era juiciosa y trabajadora, siempre iba con sus amigas sin problemas”, expresó Cabrera. (Lea: Descartan paseo millonario e intento de hurto en muerte de hija del general (r) Cabrera)

El general retirado, aunque manifestó que espera los resultados de Medicina Legal que determinarían las causas de la muerte de su hija, insistió en que “estos sinvergüenzas algo me le echaron en el trago y me la mataron”.

