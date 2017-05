General (r) Jaime Uscátegui afirma que no se siente humillado por someterse voluntariamente a la JEP

General (r) Uscátegui /Foto: RCN La Radio

El general (r) Jaime Humberto Uscátegui aseguró que no se siente humillado al someterse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de estar detenido durante 17 años debido a la condena que afronta por la masacre de Mapiripán.

La declaración del general se dio tras las afirmaciones del exministro Fernando Londoño, quien aseguró durante la Convención del Centro Democrático que ahora pretenden doblegar a las fuerzas militares a la JEP.

“Yo no me siento humillado, porque en mi caso la justicia ordinaria no administró justicia. Porque de ahí hacia arriba ni las Cortes, ni los Tribunales administraron justicia, sino solamente el juez noveno especializado de Bogotá”, dijo Uscátegui.

En ese sentido aclaró que en su caso tiene mayor competencia el Tribunal Especial de Paz, en el que va a demostrar su inocencia.

“Por eso prefiero irme a la Jurisdicción Especial de Paz, pensando que voy a encontrar jueces idóneos para definir mi caso y que respeten la verdad”, aseguró.

El general Uscátegui fue condenado a 37 años de cárcel por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón a las presuntas omisiones del Ejército en la masacre de Mapiripán, cometida por grupos de autodefensa en 1997, quienes asesinaron a más de un centenar de civiles.