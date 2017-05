Gobernador de Antioquia asegura que ‘Clan del Golfo’ ha solicitado garantías especiales de sometimiento

Luis Pérez / Foto Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que la ofensiva del ‘Clan del Golfo’ es la manifestación de que esa organización ha perdido capacidad armada.

(Lea aquí: 12 policías muertos y 24 heridos deja el “plan pistola” entre abril y mayo en Colombia)

Según Pérez, emisarios del Clan del Golfo han solicitado garantías especiales de sometimiento.

El mandatario se mostró de acuerdo en que el ‘Clán de Golfo’ tome la decisión de someterse a la justicia.

“Todo bandido que se quiera entregar voluntariamente y acogerse a las normas existentes, eso me parece que es un descanso, pero darle estatus políticos a un grupo criminal no me parece”, afirmó.

Agregó que “alguien me dijo que el ‘Clan del Golfo’ quería negociar con el Estado, yo le dije que no tenía esas facultades, que es potestad del presidente Juan Manuel Santos y que le enviara una carta”.

El funcionario manifestó que en el último mes se presentaron 17 actos terroristas que dejaron tres muertos y que hace dos meses mataron a siete policías, sin embargo, “en este mes se han intensificado los ataques a la Fuerza Pública”.

En diálogo con RCN Radio, el gobernador de Antioquia anunció que en las zonas urbanas del departamento las Fuerzas Militares activarán los batallones de fuerzas especiales urbanas para combatir el ‘plan pistola’ y el microtráfico que se presenta en Medellín.

Según Luis Pérez, Antioquia es el departamento que tiene más integrantes del ‘Clan del Golfo’.

“En los últimos meses se han venido presentando unas acciones terroristas donde están asesinando policías porque los miembros del Estado están capturando a sus cabecillas”, puntualizó.