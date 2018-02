Gobernador Besaile atribuye a la administración anterior autoría del ‘Cartel de la Hemofilia’

Edwin Besaile / Foto tomada de la cuenta en Twitter: @GobCordobaUnida

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, acudió al búnker de la Fiscalía en compañía de su abogado, Jaime grabados, para rendir interrogatorio dentro de la investigación que se le adelanta por el ‘Cartel de la Hemofilia’. (Lea aquí: Aprueban principio de oportunidad a Leonardo Pinilla por cartel de la hemofilia)

Besaile, a menos de 24 horas de que se le imputen cargos por el ‘Cartel de la Hemofilia’, negó estar implicado en el saqueo a los recursos de la salud para la atención de enfermos de hemofilia en Córdoba, que se calcula ascendió a los 42 mil millones de pesos.

“Aquí estoy nuevamente poniendo la cara, nunca me he escondido, cada vez que la justicia me requiera aquí voy a estar para decir toda la verdad mientras que otros están huyendo y diciendo mentiras”, dijo el gobernador Besaile. (Lea también: Exgobernador Lyons prende ventilador ante Contraloría por el ‘cartel de la hemofilia’)

Asimismo aseguró que la responsabilidad de estos graves hechos de corrupción en estos millonarios contratos fue supuestamente autoría de la anterior administración, en cabeza del exgobernador Alejandro Lyons.

“Nada tengo que ver con eso. He sido un gobernador que ha denunciado toda la corrupción en el departamento de Córdoba, esa corrupción es de la administración anterior”, indicó.

La defensa del gobernador agregó que durante la diligencia su cliente aportó diferentes elementos probatorios para demostrar su inocencia.

La Fiscalía dejó en claro que este proceso corresponde a la política de “Bolsillos de Cristal” y se adelanta por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema, con independencia del testimonio del exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons, cuyo alcance está siendo valorado por el fiscal Tercero Delegado.

Por disposición del magistrado Hermes Darío Lara Acuña, del Tribunal Superior de Bogotá, la audiencia de imputación contra el gobernador Besaile fue reprogramada para este 6 de febrero, tras haberse aplazado en una primera oportunidad por la ausencia del abogado Granados, quien se encontraba fuera del país.