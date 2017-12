Gobierno aclara que los pañales seguirán siendo pagados con recursos públicos

Foto referencial Ingimage

La directora de beneficios en aseguramiento del Ministerio de Salud, Olinda Gutiérrez aclaró que los pañales no serán excluidos de ser pagados con recursos públicos. La afirmación se hace después que el Gobierno planteara que 44 servicios saldrían de dicho plan de beneficios.

“Los pañitos no son tecnologías en salud y están registrados ante el Invima como producto de aseo, por eso se exlcuyen, pero los pañales que fueron nominados dentro del proceso que se llevó a cabo, no saldrán del plan de beneficios porque la población dijo que no se debería excluir”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el pago de pañales por el sistema de salud “está para análisis para ver si se saca un protocolo para algunas condiciones específicas como para un control a nivel de pañales”.

Respecto a las sombras terapéuticas que no serán costeadas con el plan de beneficios, la funcionaria precisó que este es un tema de competencia del sector educación.

“Hay un protocolo para autismo que dice que no se recomiendan las sombras pero existe un decreto, el 1421 del 2007, en el que el Gobierno creó el Plan Individual de Ajustes Razonables en el que se busca garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad, ya que esto no es a nivel de salud si no a nivel educativo por eso no se debe financiar con recursos de la salud”, dijo.

Dijo que si hay un paciente o usuario tiene observaciones las puede hacer llegar hasta el próximo 7 de diciembre al Ministerio de Salud, no obstante Gutiérrez aclaró que las organizaciones de pacientes fueron participes en la tercera fase del mecanismo participativo.