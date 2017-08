Gobierno anuncia que no recortará monto para el deporte en presupuesto del 2018

Foto: Colprensa - Iván Valencia

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que durante los debates del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2018, que se adelantarán en el Legislativo, planteará un incremento en la inversión para el sector del deporte.

Así lo señaló el alto funcionario, luego de que desde este sector se pidiera que no se aprobará un recorte en materia de recursos, que contiene la iniciativa.

Y es que en el proyecto se incluye una reducción de 65,4% en este presupuesto al deporte, tras pasar de $530 mil millones a $183 mil millones.

Cárdenas manifestó al respectó: “un mensaje claro y directo a los deportistas colombianos, el principal objetivo que yo me he propuesto en este tránsito por el Congreso de este proyecto, es aumentar las partidas para el sector deporte, ese es el objetivo. Somos conscientes que el deporte ha sido la gloria del país, nuestro orgullo y no lo vamos a desproteger”.

Indicó que la fórmula es que se traslade recursos del funcionamiento del Estado para poder aumentar la partida para el deporte.

Por tanto recalcó que “necesitamos el concurso del Congreso para hacer unas movidas de recursos de funcionamiento a inversión, para flexibilizar el presupuesto”.

El proyecto de presupuesto para el próximo año tiene un monto total de $235,5 billones, de los cuales $149,3 billones son para funcionamiento, $51,9 billones para el pago de la deuda y $34,2 para la inversión. Este rubro sufrió un recorte de $5.5 billones.