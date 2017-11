Gobierno apuesta a que el Congreso apruebe las circunscripciones especiales de paz

En la imagen, el ministro del Interior Guillermo Rivera/ (Colprensa - Mauricio Alvarado).

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno está intentado salvar las 16 circunscripciones especiales para la paz, en el marco de la conciliación de la ley estatutaria y la reforma política que son debatidas en el Congreso de la República. (Lea acá: Tambalean las circunscripciones especiales de paz)

En diálogo con RCN Radio, el funcionario precisó que la intención es que esa propuesta que está siendo conciliada, quede aprobada antes del término del mecanismo de ‘Fast Track’ que vence este 30 de noviembre.

“Nuestra prioridad es la Jurisdicción Especial de Paz… ayer fue radicado el texto de conciliación y estamos todos los esfuerzos a nuestro alcance para salvar las circunscripciones de paz” dijo.

Indicó que “El senado hizo una votación y como esto es una reforma constitucional, se necesitan 52 votos… aspiramos a que se reabra la votación y que podemos resolver las inquietudes de quienes han planteado excepticismo y preocupaciones, especialmente en el partido conservador”.

En ese mismo sentido, Rivera manifestó que el Gobierno cumplirá la promesa de suspender los procesos electorales en donde no haya garantías y agregó que “Creemos que el reglamento nos permite una segunda votación y confiamos en contar con los votos para que en la conciliación sean aprobadas”.

Con respecto a las propuestas de la congresista Sofía Gaviria y Álvaro Uribe frente al tema, el ministro Rivera precisó que pese a que se podrían analizar, los tiempos antes de que se terminen las sesiones no permitirían que se ejecutaran.

Guillermo Rivera precisó que si las circunscripciones especiales para la paz no son aprobadas a través del Congreso, no existe otra herramienta para obtenerlas, ya que “Es una reforma constitucional y si no es por el Congreso, no encontraría otras alternativas y sería muy frustrante para los colombianos que se les impida tener un representante a la Cámara en esos 167 municipios”.