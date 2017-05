Gobierno asegura que implementación y avances de acuerdos de paz no se afectarán tras decisión de la Corte

Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El secretario general de Presidencia de la República, Alfonso Prada, aseguró que el Gobierno respeta y acata la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición para que el Congreso pueda modificar las leyes de implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

El alto funcionario señaló además que desde el Congreso “se muestra un gran compromiso de los partidos de la Unidad Nacional (el partido de la U, el partido Liberal, el partido Conservador) con el apoyo de las grandes mayorías del partido Verde y del Polo, de los independientes, lo que ha consolidado una enorme mayoría a favor de la paz”.

El funcionario precisó sin embargo, que confía en que el Congreso continúe con los trámites de los proyectos tras los acuerdos de paz.

“El Gobierno no ve con preocupación el efecto de la sentencia de la Corte y confía que el Congreso avance en el trámite de los proyectos que implementen los acuerdos de paz” dijo Prada.

En este sentido dijo que el sentido del acuerdo no ha sido modificado “confiando en esa mayoría y entendiendo que no se ha declarado la inconstitucionalidad del procedimiento legislativo especial, pero se hacen unos ajustes que permitirán un debate más amplio, nos declaramos respetuosos del fallo pero confiados de que va a continuar adelante el proceso de implementación”.

División en el Congreso

El fallo de la Corte Constitucional que permite al Congreso modificar los acuerdos de paz genera preocupación entre los promotores del proceso de paz y es celebrado como un triunfo de la separación de poderes por la oposición.

Por un lado, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, aseguró que este resultado demuestra que en el país sí hay un equilibrio de poderes, aunque dijo que no está de acuerdo con esa determinación.

“Este fallo lo que demuestra es que en Colombia sí hay un equilibrio de poderes; que hay instituciones y ojalá el Centro Democrático se rectifique de todo lo que dice” dijo.

Indicó que “respetamos el fallo de la Corte. A mí no me gusta, me deja intranquilo pero lo respeto profundamente”.

Barreras precisó sin embargo, que la Corte Constitucional reiteró que para la implementación de los acuerdos se necesita el Fast Track, mientras agregó que a esa propuesta se le habían hecho una serie de modificaciones con la participación de varios partidos políticos como el Partido Verde, el Polo Democrático y el Partido Conservador.

El senador Roy Barreras criticó que el Centro Democrático esté celebrando el hecho de ponerle un palo en la rueda a los acuerdos alcanzados con las Farc.

“Yo le pregunto al centro Democrático ¿Qué es lo que aplauden? Un palo en la rueda de la implementación de los acuerdos… es indeseable que se pongan palos en la rueda de un procedimiento legislativo” señaló.

En ese mismo sentido, agregó que “lo que buscan como lo dijo el presidente emérito del Centro Democrático, el señor Fernando Londoño, es hacer trizas el acuerdo y esas proposiciones son para echar a perder el acuerdo de paz”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Iván Duque, afirmó que con esta decisión, se le devuelve al Congreso la independencia que le habían quitado.

En diálogo con RCN Radio, Duque señaló que como uno de los promotores de las acciones que se interpusieron, celebra esa decisión de la Corte, “la demanda que se interpuso el año pasado era contra un Acto Legislativo que estaba sustituyendo la Constitución, por que el presidente no tiene las facultades para hacerlo” dijo.

“El Congreso no puede quedar sometido a ese tipo de dictámenes y puede modificar el acuerdo con la posibilidad de votarlo artículo por artículo; nosotros estamos aceptando una determinación de la Corte para que el Congreso, de manera autónoma pueda hacer los cambios que considere” explicó el Senador Duque.

Respecto a las declaraciones del senador Roy Barreras, Duque criticó sus argumentos afirmando “Roy Barreras amaneció bastante apocalíptico, debería reconocer que al Congreso se le devolvió la independencia por que a este acuerdo solo se le han hecho modificaciones de adorno y no de fondo” dijo.

“Nadie se opone a que después de un proceso de desarme y reinserción, los integrantes de un grupo armado puedan participar en política, lo que es verdaderamente grave es que le hayan habilitado los derechos políticos a quienes son los máximos responsables de delitos sin haber pasado por la justicia” agregó.

Duque resaltó desde la campaña del Plebiscito con el que se refrendaban los acuerdos de paz, el Centro Democrático buscó modificar los puntos de los acuerdos “que no producen efectos positivos o que amenaza con la impunidad”.