Gobierno aspira a tener erradicado brote de aftosa para finales de septiembre

Foto Colprensa

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señaló que la meta del Gobierno es tener en cerca de dos meses erradicado el brote de aftosa que está afectando algunas regiones del país.

Iragorri manifestó que se espera este domingo sacrificar la última res contagiada con la enfermedad.

“Se mantienen la situación en cuatro municipios en donde hay presencia de la fiebre, no hay brotes adicionales que es lo importante, los cercos sanitarios que establecimos han permitido que la enfermedad no llegue al Magdalena Medio y además de Tame, no ha llegado a ningún otro municipio de Arauca, ni a Casanare”, afirmó el Ministro.

Dijo además que se han sacrificado más de 2000 reses, y aún queda un excedente de semovientes en Yacopí, Cundinamarca.

“Una vez se logre el sacrificio total de las reses infectadas que espero que se completa en próximos días se tienen que contar 28 días sin brotes adicionales y a la semana siguiente se envía una comunicación, de común acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal para que Colombia recupere el estatus sanitario”, explicó.

Anunció que las autoridades han reforzado los operativos para golpear a las redes de contrabandistas de ganado, en la frontera con Venezuela.