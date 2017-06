Gobierno autoriza a las Farc crear comisión para evitar inconvenientes por capturas

Foto AFP



Luego de los recientes inconvenientes entre el Gobierno y las Farc por causa de la detención de Yimmi Ríos, el presidente de la República, Juan Manuel Santos autorizó a alias “Timochenko” para crear una comisión integrada por tres guerrilleros, quienes se deplazaron a Bogotá con el fin de crear y entregar una lista con nombres y alias de casa miliciano y así evitar nuevos inconvenientes.

Así lo manifestó Timoleón Jiménez, quien dijo que, “hay mucho enredo en las listas, entonces, yo me comprometí con el presidente Santos a encargarme de esa tarea, siempre y cuando me autorizara crear una comisión bajo mi mando, para trabajar esas listas y solucionar los enredos que se están presentando y el presidente aceptó”.

En ese sentido, el jefe de las Farc indicó que una vez fue autorizado procedió a cuadrar todo lo necesario con el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, a quien le entregó los nombres de los tres guerrilleros que se encargarán de manejar todo lo atinente a nombres y alias con el fin de evitar nuevos inconvenientes.

“En este momento la Policía me puede pedir documentos y me puede decir que la orden de captura para alias “Timochecnko” esta levantada, pero para mi nombre real, Rodrigo Londoño, no lo está, entonces me puede arrestar”, explicó el líder guerrillero.

Se espera que en próximos días se entregue dicho documento con la totalidad de los más de 7.000 mil nombres y alias de cada integrante de las Farc que se acogió al tratado de paz.