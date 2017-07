Gobierno debe crear unidad especial para revisar casos de amnistía contemplados en acuerdos paz: Asonal Judicial

El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, aseguró que el Gobierno debe crear una unidad especial de jueces para atender exclusivamente los casos de amnistía y tratamientos penales especiales para los excombatientes, según lo acordado en la Habana.

Desde el punto de vista de Machado, esto permitiría agilizar esos procesos ya que los jueces ordinarios tienen casos acumulados y cada uno de ellos tiene su trámite, lo que hace más largo e ineficiente el proceso.

“Mientras no haya una jurisdicción exclusiva para los presos excombatientes que están esperando amnistía esto no tiene sentido, no se va a destrabar el trámite”, aseguró.

Igualmente el presidente de Asonal sostuvo que el Gobierno debe invertir recursos exclusivos para sacar estos casos especiales adelante, ya que con el presupuesto actual de la justicia es imposible sacar adelante estos procesos.

“La paz requiere recursos, no se puede con el mismo presupuesto de la justicia sacar estos otros procesos”, señaló.

“El Gobierno debió prever una unidad especial de jueces de penas exclusivamente para revisar estos casos de amnistía contemplados en los acuerdos de paz”, añadió.

Colapso sistema acusatorio

Frente al colapso del sistema acusatorio, sobre el que el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo un llamado al Gobierno para que estructure lineamientos de política criminal para mitigar el colapso que sufre actualmente el sistema penal acusatorio, Machado sostuvo que “el fiscal acierta y al mismo tiempo se contradice, porque cuando era superministro le decíamos que se ampliara la planta de personal y en su momento dijo que no”.

Para el representante del sector de la justicia el clientelismo, los nombramientos a dedo y la falta de personal son las principales causas del colapso del sistema penal.

“Se necesitan líderes en la justicia y una buena gerencia que no la tenemos, acabar con los nombramientos a dedo y reglamentar los ascensos”, sostuvo.

Agregó que es urgente ampliar las planta de personal ya que cada juez tiene en su poder hasta 2 mil procesos, lo que hace menos eficiente el trámite.

“Cuando el ciudadano va a un juzgado y encuentra que un juez tiene 2 mil procesos se evidencia que este hace el trabajo de 5 jueces, esto es culpa del Gobierno , que no ha querido invertir más recursos”, aseguró Machado.

Caso exfiscal Anticorrupción

En cuanto al caso del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien ya aceptó parte de sus cargos en hechos de corrupción, Machado aseguró que el fiscal Martínez debía conocer con anterioridad el caso.

“Pensar que el fiscal no conocía el caso de Luis Gustavo Moreno es difícil porque cuando uno es empleador y escoge a sus colaboradores hay algo de culpabilidad, todo esto es la responsabilidad de llevar la política a la justicia”, concluyó.