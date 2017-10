Gobierno criticó informe de la ONU sobre reincorporación de las Farc

Foto: Colprensa

El director de la Agencia Colombiana para la Reincorporación, Joshua Mitrotti, se mostró sorprendido por el informe que realizó la ONU en el cual advirtió que hay problemas en la reintegración de los miembros de las Farc a la vida civil.

De acuerdo con Mitrotti, las Naciones Unidas nunca consultaron a las entidades encargadas del proceso de reincorporación y sólo se dedicaron a hablar con los ex combatientes, por lo que cuestionó este informe. (Lea también: Captura de ‘Don Ti’ generó masiva salida de miembros de las Farc de antigua zona veredal)

“Me sorprende que Naciones Unidas venga a Colombia, lance un informe y no consulte con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), yo no sé de dónde sacaron esa información, me parece muy bien ir a hablar con las comunidades y con los ex combatientes pero debieron buscar un espacio con el CNR, que no es sólo del Gobierno sino de las Farc”, sostuvo Mitrotti.

Además, el director de la Agencia Colombiana para Reincorporación manifestó que el informe de la ONU no es responsable, debido a que sólo tiene una parte de la información sobre este proceso que se está adelantando en varias regiones del país.

Cabe recordar que hace algunos días el subsecretario general para los Derechos Humanos de la ONU, Andrew Gilmour, aseguró que a pesar de que el desarme y la desmovilización han tenido buenos resultados, la “reintegración no va tan bien”.