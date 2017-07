Gobierno destinará $28.000 millones para visita del Papa Francisco a Colombia

Pope Francis waves to the crowd from the window of the apostolic palace during the Sunday Angelus prayer, on March 3, 2017 at St Peter's square in Vatican. / AFP PHOTO / Vincenzo PINTO

El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, aseguró que el gobierno nacional ya tiene listo el rubro que se destinará para apoyar la logística durante la visita del papa Francisco a las cuatro ciudades en las que va a estar durante el mes de septiembre y señaló que únicamente hace falta el visto bueno de los entes de control. Naranjo indicó que en total serán 28.000 millones de pesos los que se van a destinar a las cuatro ciudades en las que estará el Sumo Pontífice y que esto se destinará tanto para las transmisiones de televisión, como para apoyar lo que se necesite en materia logística. “Son cuatro ciudades en las que estará el papa Francisco y por eso queremos que allí todo salga de maravilla, y por eso el Gobierno alistó la partida presupuestal para esta tarea, estamos revisando cómo se debe ejecutar para no ir a cometer alguna irregularidad”, dijo Naranjo. El vicepresidente también indicó que en los próximos días se van a reunir con la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría; para poder establecer junto a estas entidades la forma en la que se deberán ejecutar estos recursos, los cuales serán usados en Bogotá, Cartagena, Villavicencio y Medellín. “La transmisión de televisión debe Sin lugar a dudas será algo único, ya que no solamente se va haber en nuestro país sino también será retransmitida a otras naciones de Latinoamérica que van a seguir de cerca toda la visita del Papa Francisco, Colombia estará en los ojos de todo el mundo y por eso queremos que las cosas salgan bien“, dijo Naranjo. El gobierno también anunció que en materia de seguridad ya se estén estableciendo todos los planes necesarios junto a la publicidad y las fuerzas militares, con las cuales se está atrasando todo el plan de acción que buscará evitar cualquier incidente que pueda poner en peligro la vida del Papa o de la comunidad durante estos días.