Gobierno dice que no convertirá el desarme de Farc en una polémica electoral

Foto: AFP

El Gobierno nacional aseguró que el proceso de dejación de armas por parte de las Farc aún no termina y se hará efectivo de manera total en unas cuantas semanas cuando culmine la entrega de las caletas por parte de la guerrilla.

En momentos en que se escucharon críticas de la oposición y también del exembajador Juan Carlos Pinzón a este proceso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno no convertirá el desarme de este grupo ilegal en un caballo de batalla de cara a las elecciones del 2018.

“El Gobierno está pensando en las próximas generaciones, en que ellas vivan en paz, el Gobierno no está pensando en las próximas elecciones, el Gobierno no está tomando decisiones pensando si son o no favorables en las encuestas, tampoco toma decisiones pensando en si eso beneficia o no a alguien en el proceso electoral del 2018”, señaló.

“El Gobierno está tomando decisiones para dejar un país en paz, con mayor equidad y para dejar un país que tenga unos mejores niveles de educación, ese es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno y en eso estamos empeñados”, añadió.

Una vez termine el proceso de entrega de las caletas las Farc podrán iniciar su transformación en partido político.