Gobierno: donde hubo muertos en Tumaco no hay programas de sustitución de cultivos

Hechos violentos en el municipio de Tumaco (Nariño) // Foto: Colprensa

El Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que la zona en Tumaco donde se presentaron los hechos el pasado jueves y donde resultaron muertos 6 campesinos, hay una situación de conflicto por que en ese lugar no hay aún convenio de sustitución de cultivos ilícitos, pues allí hay concentrados campesinos que no son propietarios de dichas tierras. (Lea acá: Anuncian relevo de 102 policías en Tumaco tras muerte de campesinos)

“Con el Consejo Comunitario de esta zona en Tumaco, hay un acuerdo para hacer un programa de sustitución en el territorio por ellos ocupado, pero hay un conflicto en esa comunidad desde hace varios años, quienes ocupan el territorio desde siempre son los afrocolombianos; pero hubo un conjunto de personas de Caquetá y Putumayo, que llegaron a esa zona hace casi 10 años, no tienen propiedad y están cultivando coca”.

Según Pardo, estos campesinos que migraron desde Putumayo y Caquetá hacia un sector de Tumaco, que comprende cerca de 5000 hectáreas de las 25 mil que tiene el territorio colectivo, es lo que viene siendo objeto de erradicación forzada.

“Esa situación solo se vive en ese sector, en Tumaco no es generalizado, pues allí hay cerca de 16 consejos comunitarios con quienes ya hay programas de sustitución de cultivos lo que el gobierno no va a hacer es un programa de sustitución con quienes no tienen titulo de propiedad sobre al tierra”.

Pardo indicó que ya se esta trabajando con los dirigentes del territorio colectivo para llegar a definir ese proceso de sustitución en esas zonas donde los campesinos no tienen propiedad de la tierra y donde el gobierno tendría entonces que hacer sustitución forzada de cultivos.

Por otra parte y frente a esta situación que se vive en Tumaco, el representante de la Unión Europea en Colombia, Eamon Gilmore, indicó que para la comunidad internacional es preocupante dicha situación y expresó las condolencias a las familias.

Gilmore aseguró que confía en la investigación que se adelanta en estos hechos

“Es muy importante que se establezcan las causas de estos eventos y que se garantice la seguridad no solo de las comunidades locales sino también de los derechos humanos que se protejan a estas personas que confluyen en este lugar”, señaló Pardo