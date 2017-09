Gobierno y ELN estudian posibilidad de liberar secuestrados durante cese el fuego bilateral

Foto Ministerio de Defensa

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, anunció que durante el cese el fuego bilateral que comenzará este domingo e irá hasta el 9 de enero de 2018, se estudiará la posibilidad que este grupo guerrillero libere a todos los secuestrados que actualmente tiene en su poder.

(El 1 de octubre comienza el cese el fuego: Desde mañana inicia el cese el fuego bilateral con el ELN)

Además, Restrepo aseguró que uno de los compromisos que adquirió el ELN en este cese el fuego bilateral es que no secuestrará más, aunque no se comprometió a liberar a los que ya tienen en su poder, que se calcula son más de 14 personas.

“Le hemos planteado en la mesa de Quito (Ecuador) al ELN que durante el cese el fuego estudiemos la liberación de los secuestrados que ya tienen en su poder, ello estuvieron conformes en estudiar este tema que lo vamos a abordar ahora en las negociaciones de la mesa de diálogo que sigue a partir de este primero de octubre”, dijo Restrepo.

A pesar de que es un cese el fuego bilateral temporal, Juan Camilo Restrepo dijo que este paso abre una esperanza para que se pueda avanzar en la mesa de diálogos y se concrete la paz con el ELN.

“No es un cese el fuego aún de fin del conflicto, con entrega de armas, con desmovilización, como aquel que se llegó a cabo de 3 o 4 años con las Farc. Este es un cese de inicio pero que abre un camino promisorio para ir aclimatando la paz y el diálogo civilizado con el ELN”, expresó el Jefe Negociador.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que en las próximas horas saldrá la directiva que explica a las Fuerzas Militares a cómo actuar bajo este cese el fuego bilateral.

“Expediré en las próximas horas la directiva que contiene las ordenes operacionales a la Fuerza Pública sobre cómo actuar dentro de lo acordado y ordenado por el Presidente de la República en las diferentes unidades militares con cumplimiento desde esta noche a las 12 de la noche”, informó Villegas.

Sin embargo, el Ministro fue claro en decir que las Fuerzas Militares continuarán su ofensivas en contra de las bandas criminales y las disidencias, así como de los miembros del ELN que no cumplan con lo pactado.

Estos son los compromisos que adquirieron el Gobierno y el ELN para el cese el fuego bilateral

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, recordó los compromisos que adquirieron ambas partes para mantener el cese el fuego bilateral hasta el 9 de enero del próximo año.

De acuerdo con el jefe negociador, el ELN se comprometió a no secuestrar, reclutar y atentar en contra de la población y la Fuerza Pública, así como lo hizo algunos días en el oleoducto Caño Limón Coveñas.

“El ELN no podrá secuestrar durante la vigencia del cese el fuego ciudadanos colombianos o extranjeros, en segundo lugar, desactivar cualquier saboteo o atentado contra la infraestructura nacional, incluidos los oleoductos; en tercer lugar, no enrolar en sus filas menores por debajo de la edad de 15 años y abstenerse de sembrar artefactos personales que puedan herir, matar o poner en peligro población civil inocente no combatiente durante este periodo”, dijo Restrepo.

Por su parte, el Gobierno reforzará la protección de los líderes sociales del país, mejorará la situación carcelaria de los líderes del ELN y “velar para que una ley recientemente aprobada por el Congreso por el cual se desjudicializa ciertos comportamientos asociados a la protesta social, se cumpla en debida forma”.