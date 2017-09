Gobierno y ELN inician socialización del cese al fuego por el país

ELN y Gobierno en Quito// AFP



El jefe negociador del proceso de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, inició un recorrido por el país socializando el cese bilateral establecido con el Ejército de Liberación Nacional.

Mientras que el negociador del Gobierno se reúne con la comunidad, gestores de paz de la guerrilla se reúnen con los frentes y unidades del ELN para explicar los avances en la negociación.

En Arauca, una región de histórica presencia de la guerrilla del ELN, el jefe negociador Juan Camilo Restrepo explicó que “el cese al fuego transitorio es la primera pieza de papel que en 54 años se firma entre un gobierno nacional y el ELN”, afirmó.

“El cese al fuego con el ELN no será como el Caguán”, aseguró Restrepo y agregó que “las partes tienen unos compromisos claros que se deben cumplir, pero que la fuerza pública no quedará maniatada”, indicó el jefe negociador de paz.

A lo anterior agregó: “no estamos hablando de un cese que comprometa entrega de armas, no estamos hablando de un cese que comprometa una ubicación específica del ELN porque eso será al final. En ese sentido este cese al fuego es totalmente distinto a lo que pasó en el Caguán, en donde se fijó un perímetro de más de 50 mil kilómetros al cual no podía entrar el Ejército, acá no. Así como la guerrilla tendrá movilidad, la Fuerza Pública también”.