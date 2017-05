Gobierno espera que Congreso tumbe proyecto de referendo antiadopción para parejas gay

Foto: Colprensa - Sofía Toscano

El secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada, afirmó que el Gobierno está a la expectativa por la decisión que tome hoy la Comisión Primera de la Cámara sobre el referendo que busca prohibir que parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos.

Según el funcionario, “ese es uno de los temas que son muy filosóficos e ideológicos y respetamos los derechos de las minorías así como las libertades. Pero obviamente no podemos ser ajenos al tema y decimos que no nos gusta que las decisiones que afectan a las minorías las tomen las mayorías, no nos gustan que esas mayorías aplasten los derechos de las minorías”.

Sin embargo aclaró que “el Congreso es un órgano independiente que tomará la mejor decisión en su sabiduría”.

Indicó que el legislativo cumple con una función de garantías de los derechos de la minorías y por eso consideramos que esa (el referendo) no es la vía para solucionar este debate.

Expresó que hace unos días el presidente Juan Manuel Santos se reunió con los parlamentarios de los partidos minoritarios y en dicho encuentro el mandatario les expresó su posición sobre el referendo, sobre el cual no está en desacuerdo.

Dijo que “la artillería pesada la ha tenido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que le ha puesto el pecho al tema y que busca la solidaridad de las bancadas, aunque repito, el Congreso es independiente para tomar sus decisiones”.