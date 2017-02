Gobierno garantiza 10% de regalías para ciencia y tecnología

rcnradio.com

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas explicó que el 10% de las regalías que recibe el país seguirán siendo destinado para proyectos ciencia y tecnología, sin embargo aclaró que los saldos que no se ejecutaron en 2011 si serán usados para financiar proyectos del posconflicto.

Cárdenas dijo que “esos saldos hacía el futuro vamos a tomar 1.5 billones no ejecutados para poder estimular las inversiones para el posconflicto” de estos 1 billones de pesos serán destinados para la construcción de vías de cuarta generación 4G.

Tras la preocupación manifestada por la academia del uso que se están haciendo de estos dineros, el ministro dijo que “contrario a lo que se había pensado no vamos a tocar el fondo de ciencia, tecnología e innovación, por eso pueden estar tranquilos los investigadores por que el 10 por ciento continuará estando igual”

Cárdenas señaló que “las vías terciarias son importantísimas en el posconflicto porque generan empleo y desarrollo del agro” sin embargo también dijo que “hay que buscar ajustes para que se presenten mejores proyectos en ciencia y tecnología” y poder usar los recursos para este rubro.

Frente a la propuesta del exrector de la U.Nacional Moisés Wasserman de centralizar la aprobación de los proyectos de investigación, el ministro de Hacienda afirmó que es importante que una entidad sea la encargada de la aprobación de estos “pensamos que la decisión de aprobar los proyectos los toma un órgano de decisión donde está Colciencias, volver a un modelo donde estos recursos se deciden desde Bogotá puede que no sea la solución”.

No obstante se mostró a favor de reformar la manera como se están haciendo los procesos de escogencia de los proyectos “estamos en el modelo en que los gobernadores postulan los proyectos, algo no está funcionando por que no hay suficientes buenos proyectos, el país necesita los recursos, bien sea que se presenten mejores proyectos u orientan los recursos con mejores propósitos”.

Dijo además que se está adelantando por parte del Gobierno una reforma constitucional que busca movilizar recursos de las regalías para el posconflicto y que podría hacerse vía fast-track amparado en los acuerdos de paz, “reformando el sistema nacional de regalías para destinar hacia adelante los recursos de ciencia y tecnología pero es solo para reorientar el sistema nacional de regalías y está justificado en los acuerdos de paz” dijo Cárdenas.

En este sentido dijo que serán dos los artículos mediante los que se buscará la modificación con “ajustes concretos y puntuales” y aunque dijo que aún hay plan concreto de financiamiento de los 15 años de implementación para el acuerdo de paz que será presentado en abril este “tiene que ser coherente con la sostenibilidad fiscal del Gobierno”.

De acuerdo con cálculos del ministro para este año el posconflicto contará con una destinación de recursos por cerca de 4 billones de pesos en los que habrá inversión del Gobierno pero también de cooperación internacional.