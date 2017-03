Gobierno inicia correría para legalizar barrios que hace años fueron invasiones

Elsa Noguera, ministra de Vivienda / foto Colprensa - Juan Páez

La Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Vivienda, anunciaron que implementarán un plan en todo el territorio nacional de legalización de más de 12 mil predios, que hace muchos años fueron considerados como invasiones.

El superintendente Jorge Enrique Vélez aseguró que en las zonas rurales, el porcentaje de predios ilegales asciende a más del 50, mientras que en las grandes capitales y ciudades pequeñas ese porcentaje se ubica entre el 20 y el 40 respectivamente.

“Esto no es para promover invasiones, una cosa es que revisemos proyectos o viviendas de 15 y 20 años, aquí no es la que lleve tres o cuatro meses. Las invasiones no las vamos a legalizar, vamos a legalizar lo que está constituido y lo que nos demuestre que es un trabajo de muchos años”, señaló.

La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, dijo que se adelantará un proceso de titulación de alrededor de 100 mil viviendas en todo el país.

“Para nadie es un secreto que en las ciudades y municipios pequeños crecieron de manera desordenada unas invasiones, pero con el tiempo fueron adquiriendo unos derechos estas familias y lo más importante es que el desarrollo llegó a los barrios, se pavimentaron las calles, se llevó el servicio de acueducto y alcantarillado, los colegios, los hospitales y ahora tenemos que formalizar los predios”, indicó la ministra.

Los procesos de titulación ya han ido avanzando en departamentos como Guajira, Arauca, Huila, Valle, Risaralda, Córdoba, Caldas, Tolima, Meta, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena.