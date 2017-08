Gobierno no ha contemplado crear campos de refugiados para venezolanos que lleguen al país

Venezolanos en Medellín /Foto RCN Radio

Durante su recorrido por Paraguachón, La Guajira, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, descartó que por el momento se vayan a crear campos de refugiados para los venezolanos al país.

(Lea acá: Colombia concede refugio a seis magistrados venezolanos)

De acuerdo con el Director de Migración Colombia esta medida no ayudaría en la solución al problema que tienen los venezolanos al llegar al país, por lo que el Gobierno ha trabajado para crear otras estrategias que ayuden a la población vecina y a los mismos colombianos.

“Medidas a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales no se ha contemplado la instalación de campos de refugiados, al considerarse como una medida transitoria, la cual no traería consigo una solución definitiva, ya que lo que se debe buscar es integrar a estas personas a la sociedad y no apartarlas”, indicó Krüger.

Por otra parte, el funcionario se encontró con el gobernador encargado, Wilder Guerra, quien expuso lo ocurrido en Paraguachón. Además, se reunió con la comunidad que fue atacada por la Guardia Venezolana con perdigones.

Además, La Cancillería envió a Arauca al director de Fronteras, Victor Bautista, y al embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, quienes estuvieron reunidos con el gobernador de ese departamento, Ricardo Alvarado, para conocer los detalles de los ejercicios militares que se dieron en la zona fronteriza y reforzar la seguridad.

Se espera que al término de estas visitas el Gobierno Nacional tome nuevas medidas para garantizar la seguridad a la población de la frontera y evitar que se sigan presentando más incidentes.