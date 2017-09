Gobierno pide que no se desaten emergencias por anuncio de paro en Avianca

Foto AFP



La Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, quien se reunió durante la mañana de hoy con las directivas de Avianca para buscar salidas al inminente paro anunciado por cerca de 600 pilotos de la aerolínea, pidió que no se genere una emergencia entre los pasajeros.

La ministra indicó que ve con optimismo que estas conversaciones lleguen a buen término y no haya un cese de actividades.

“El ministerio de trabajo media en esta negociación, pero no es una instancia para decidir si esa decisión que tomaron los trabajadores esté en la legalidad o no. Nosotros le pedimos a los pasajeros del todo el país que no generen alertas y emergencias, porque se están cumpliendo unas etapas”, afirmó Restrepo.

“Yo le hago un llamado a Avianca y al sindicato de pilotos, yo sé que existen unos intereses, pero hay un interés más importante que es el de todo el país y por eso yo quiero invitarlos a una mesa para que ese importante interés tenga un análisis en el momento de tomar decisiones que van a afectar a esos viajeros y a los colombianos en cualquier decisión que se tome”, afirmó la Ministra de Trabajo.

Restrepo se reunió en la noche del viernes con los directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles para escuchar los argumentos que llevaron a tomar la decisión del cese de actividades.

Para este lunes al medio día se espera una reunión con ambas partes para exponer las propuestas y buscar un acuerdo entre la dirección de Avianca y los pilotos aéreos.