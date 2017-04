Gobierno recibe fuertes críticas por inasistencia a audiencia sobre el Chocó

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, lamentó que 6 ministros citados a una audiencia para tratar la crisis de violencia que vive el Chocó y buscar una intervención inmediata por parte del Estado, no asistieran y enviaran a sus asesores.

“Es una lástima que el vicepresidente Óscar Naranjo no haya venido, me alegro que los señores gobernadores me hayan acompañado, que el secretario General de la de la Presidencia, Alfonso Prada, haya venido”, dijo Negret.

Agregó que “todos tenemos agenda, yo hubiera querido que hubieran venido los ministros, solamente un ministro se excusó Aurelio Iragorri, de Agricultura, el problema del Chocó, el problema de Buenaventura no se resuelve con paños de aguas tibias”.

Yukiko Iriyama, representante adjunto de la Acnur, indicó que esta organización de Naciones Unidas ve con preocupación el desplazamiento masivo de miles de chocoanos por el control de los territorios por grupos armados como las autodefensas gaitanistas y el ELN. En lo corrido de este año van 6 mil desplazados por violencia en esa región.

“Durante los últimos años la región de la Costa Pacífica se ha mantenido como una de las más afectadas por desplazamientos masivos. De acuerdo al seguimiento de Acnur en el 2016 se desplazaron más de 11.300 personas y en lo que va corrido de 2017 se han desplazado cerca de 6 mil personas incluyendo cifras de abril”, afirmó la representante de la ONU en la audiencia.

Una audiencia a donde asistieron las autoridades locales y los Gobernadores del Valle y el Chocó quienes expresaron la angustia por la difícil situación que vive esta región. El alcalde del Litoral de San Juan, William Ibargüen, afirmó que decretó el Estado de Emergencia en su municipio.

“Estoy amenazado, la personera también está amenazada y quiero dejar presente y apoyo la propuesta de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para que los ministros dediquen a nosotros un enlace porque no tenemos respuestas claras por parte del Gobierno para llevarle a nuestras comunidades”, indicó el alcalde Ibargüen.

Entidades como Findeter afirman que están destinados 358 millones de dólares para proyectos de todo el Chocó, pero el Gobierno de este departamento manifestó que no tienen conocimiento de ejecución de esos proyecto, “queremos preguntarle al director de Findeter cómo van a ejecutar estos proyectos”, indicó el Gobernador Yohanny, Carlos Alberto Palacio Mosquera.