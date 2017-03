Gobierno se prepara para afrontar demanda internacional, tras liquidación de Electricaribe

José Miguel Mendoza, SuperServicios / Foto Colprensa - Diego Pineda

El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, confirmó que el Gobierno Nacional prepara su defensa ante la demanda internacional que anunció la compañía española Gas Natural Fenosa, tras la decisión de liquidar Electricaribe, que hace parte de ese grupo extranjero.

En diálogo con RCN Radio, Mendoza aclaró que Electricaribe no fue expropiada y que la decisión se tomó con base a las graves fallas en la prestación del servicio por parte de la empresa de energía y la afectación de miles de usuarios en la costa caribe colombiana.

“La decisión que tomamos fue con todo el rigor técnico y tenemos la certeza de que fue la mejor“, garantizó.

El superintendente negó que esta medida se trate de una expropiación, tal como se ha dicho en los medios españoles. “Lo que hicimos fue liquidar porque su situación técnica y financiera no le permitía seguir operando“, aclaró.

En ese sentido, agregó que el Estado cuenta con todas las herramientas jurídicas para defender dicha decisión y que “acá lo que nos entregaron fue una empresa con una gran crisis y con deudas de más de un billón de pesos. Tendremos todos los argumentos de defensa“.

Deudas de la compañía

El superintendente de Servicios Públicos precisó que las deudas de los usuarios por supuestos casos de robo de energía y de falta de pagos del servicio, no pueden ser de mil 300 millones de euros como aseguran medios españoles.

“Si todas las compañías con deudores morosos demandaran al Estado, no habría Estados. La empresa debía cobrar y me parece que la cifra no corresponde con la cartera morosa“, señaló.

José Miguel Mendoza precisó que los problemas en el suministro de energía a los usuarios radica en la falta de mantenimiento y en el cambio de los elementos con los que se presta el servicio. Sobre esto, garantizó que el Gobierno trabajará para tratar de reducir estos inconvenientes.

“La red de distribución, los postes, cables y transformadores presentan graves problemas porque están viejos y no se han hecho las inversiones para solucionar esa situación“, manifestó.

“Estamos confeccionado un plan de choque para mantener la cantidad del servicio y combatir los cortes y los problemas que se presentan“, puntualizó.

Subasta de Electricaribe

El superintendente aseguró que el proceso de subasta de los activos de Electricaribe se podría tardar hasta un año y agregó que el nuevo operador se deberá encargar de realizar todos los ajustes y cambios para poder prestar un mejor servicios a los miles de usuarios de los siete departamentos de la costa Caribe que se han visto afectados.

“Las inversiones tendrá que hacerlas el nuevo operador que compre a través de una subasta y mientras los encontramos, haremos todos los mantenimientos para tratar de estabilizar el servicio y tratar de mejorarlo un poco“, finalizó.