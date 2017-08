Gobierno sigue cambiano la ‘Reforma Política’

Foto: RCN Radio

Tan solo en el primer debate de la Reforma Política a la ponencia inicial la han reducido casi la mitad de los artículos, y de 23 pasó a 14.

Uno de los cambios que traerá la ponencia tiene que ver con el sistema de elección de los magistrados de Consejo Electoral.

De acuerdo a esta reciente ponencia avalada por el Gobierno, el artículo 10 contempla que la terna de los nueve magistrados del Consejo Electoral serán enviadas por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, pero se mantiene en que la elección la realice el Congreso el pleno.

Otras de las modificaciones que establece está reciente ponencia, es que las competencias jurisdiccionales quedan como funcionan en la actualidad en cabeza del Consejo de Estado, es decir, que ya el Consejo Electoral no tendrá funciones jurisdiccionales sobre los Congresistas, como inicialmente proponía la Reforma Política que se tramita vía fast track.

El Gobierno había llegado a un acuerdo con la Procuraduría y la Contraloría de retirar el artículo 1 y el 14 que le reducía competiciones a los órganos de control para investigar de Congresistas.

El acuerdo de la reducción y modificación de los artículos de la Reforma Política se dio en la mañana de este martes en el ministerio del Interior, entre el Gobierno y las bancadas de la Comisión Primera, pero a esta reunión no fueron invitados a Cambio Radical que se mantiene en tumbar la Reforma, la oposición del Centro Democrático, al Polo y la Alianza Verde.

La Representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano protestó por no haber sido invitada a esa reunión con el Gobierno para modificar la ponencia, “yo soy ponente de este acto legislativo y no se porque no me invitaron o será que está Reforma Política es para el país o para los amigos del Gobierno”, cuestionó la Representante a la Cámara.

Este martes, la Comisión Primera de Cámara solo voto el informe de ponencia positivo para continuar con la votación del articulado.