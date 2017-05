Gobierno tiene listos los recursos para nivelación salarial de empleados estatales

En momentos en que los maestros del país adelantan un paro de labores, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, afirmó que el gobierno cuenta con los recursos para la nivelación salarial no sólo de los profesores sino también del resto de empleados del nivel estatal.

No obstante el alto funcionario manifestó que no ha sido falta de voluntad del Gobierno para que no se haya logrado concretar dicha nivelación, que supera el billón de pesos, sino de los sindicatos que no se han puesto de acuerdo en cuál de ellos lo representará en la mesa de concertación.

“El Gobierno es el más interesado en que se pueda establecer el aumento salarial para los empleados públicos, desde el primero de enero hemos tenido esos recursos, no ha sido posible por divergencias que existen entre las diferentes centrales de trabajadores, que se pongan de acuerdo sobre quién lo representa en la mesa de negociación salarial”, afirmó.

Indicó que el gobierno quiere hacer efectivo cuanto antes dicha nivelación salarial que es retroactiva al primero de enero, “a la menor brevedad porque es otra forma de estimular la economía”.

Maestros

Se refirió además al paro que están adelantando actualmente los maestros adscritos al Magisterio, al señalar que el gobierno ha cumplido con los compromisos para nivelar a los maestros del país a nivel salarial.

“Esto se ha venido dando con incrementos salariales por encima de los que se aplican a los demás trabajadores estatales; en los primeros dos años incrementos de un punto por encima 2014 y 2015 y para 2016 y 2017 incrementos de dos puntos por encima de los que rigen para el resto de empleados estatales”, explicó.

Se comprometió también a que se hará la nivelación salarial de 2018 y 2019, tres puntos por encima del resto pero señaló que no será posible hacer la del 2020, “porque son decisiones que le competen al nuevo Gobierno”.

Explicó que en este caso el Gobierno tendrá que radicar el presupuesto para 2019 y por tanto deberá incluir las partidas de la nivelación para los maestros en este proyecto.

“Fecode sabe perfectamente que en el Gobierno Nacional siempre ha tenido un interlocutor serio, franco y transparente”, apuntó.