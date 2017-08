Gobierno vuelve a responsabilizar a la Cámara por las demoras en la JEP

Foto: RCN Radio

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondió al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien justificó las demoras que ha tenido el trámite de la reglamentación de la Justicia Especial de Paz en la discusión de la reforma política.

Rivera aseguró que la responsabilidad no es del Gobierno, sino de la Comisión Primera de esa corporación que aún no ha designado ponentes de la JEP.

“No le podemos dar prioridad a la JEP porque no tiene ponente. El balón no está en la cancha del Gobierno, el balón está en la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, es a ellos a quienes les corresponde designar un ponente”, señaló.

“Si no hay ponente, no podemos ni siquiera iniciar la discusión, de tal manera que la dificultad, lo que ha impedido que empecemos la discusión de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz no es la reforma política, es la ausencia de designación de ponente y esa no es competencia del Gobierno”, añadió.

De igual forma, el ministro del Interior dijo que el Gobierno no se opone a la creación, por parte del Congreso, de una comisión que investigue y verifique la entrega de bienes de las Farc.

“En Colombia existe la independencia de los poderes públicos, al Congreso le corresponde, en el marco de sus competencias constitucionales, el control político. Todo aquello que signifique un control político a las actuaciones de las entidades nos parece saludable y nosotros respetamos la independencia de los poderes públicos, somos un gobierno que tiene un ADN democrático”, añadió.

Rivera dijo además que son respetuosos de las opiniones de cada uno de los congresistas que piensan distinto al Gobierno frente a la implementación de los acuerdos.

“Lo que nosotros pedimos es que esas opiniones se puedan expresar en los debates de cada una de las iniciativas y para que eso suceda es que requerimos que se designen ponentes para que se puedan dar esas discusiones allá en el Congreso como corresponde”, insistió el ministro.

El presidente de la Cámara señaló que la reforma política se estaba atravesando como “vaca muerta” en el trámite de la Justicia Especial para la Paz.