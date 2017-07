Gremios denuncian que el 50% de los materiales de construcción que se usan en el país son ilegales

Foto referencial Ingimage

La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia, Asogravas, lanzó una alerta al Gobierno nacional por la falta de control al sector encargado de suministrar los materiales de construcción en el país tras denunciar que el 50% de lo producido al año es de origen ilegal o irregular.

Carlos Fernando Forero, presidente de Asogravas, indicó que la ilegalidad en este gremio de la construcción es producto de la falta de control y conocimiento de las empresas que allí operan, por lo que urgió a las autoridades a que tomen las medidas necesarias para seguir evitando que esto ocurra.

“Estamos hablando que aquí hay afectaciones en cuatro aspectos para el Gobierno, en impuestos, porque se evade en IVA muy fácil, en materia ambiental, porque no se está controlando la forma en la que operan muchas de estas empresas, también vemos que no se respetan las normas de tránsito y adicional a todo esto no se reportan las regalías que deberían darse a las regiones”, dijo Forero.

De acuerdo con Asogravas, una de cada dos toneladas de agregados pétreos que se usan en el país para construcción es ilegal y reiteraron que en materia de impuestos el país está perdiendo más de 300 mil millones de pesos al año, lo cual según este gremio terminará afectando a toda una industria.

“No estamos denunciando afectaciones únicamente en la parte fiscal, también hay amenazas a la seguridad de las construcciones en la que se usa este tipo de materiales, ya que no se puede garantizar su calidad y esto genera un riesgo inmenso para la comunidad”, dijo Carlos Forero.

La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia hizo un llamado urgente para que las autoridades tomen urgentemente cartas en el asunto y por lo menos se haga un censo de este gremio, con el fin de formalizar a quienes no estén debidamente registrados y sancionar a quienes busquen seguir en la ilegalidad.