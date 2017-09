Gremios instan a pilotos de Avianca a normalizar las operaciones aéreas

Foto referencial Ingimage

Tras los seis días que cumplen en paro los pilotos de Avianca, los empresarios rechazaron la afectación que están teniendo los usuarios de esta aerolínea e hicieron un llamado a normalizar la operación aérea.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que aunque la protesta social es respetable, no deben primar los derechos individuales sobre los colectivos.

“Entiendo perfectamente a las personas que tienen más aspiraciones laborales, defiendo el derecho de protesta, pero hacemos un llamado para que no afecten indebidamente a toda la población. Los derechos individuales no deben primar sobre los derechos colectivos”, sostuvo el dirigente gremial.

Igualmente el presidente de la Andi aseguró que este paro perjudica no solo a los usuarios sino al país, ya que el servicio aéreo en Colombia está contemplado como esencial.

“Nos preocupan mucho los ciudadanos y la operación normal del país, este país dependen altamente de sus rutas aéreas, no es como la Unión Europea donde uno tiene alternativas de viajar en tren, carro o metro, acá es verdaderamente un servicio público esencial, si no tenemos a las aerolíneas funcionando no funciona el país”, señaló.

A su vez el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, señaló a través de su cuenta de Twitter que “si los pilotos quieren revindicar sus peticiones que vuelvan a volar y no chantajeen al país con este paro”.

De la misma manera recordó que las protestas han tenido un crecimiento del 60% en los últimos años como mecanismo para buscar soluciones.