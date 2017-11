Senadores discuten la Reforma Política. Foto: Colprensa.

Un grupo de más de 40 senadores de diferentes partidos se están moviendo para hundir la reforma política en la plenaria del Senado.

Congresistas liberales, de la U, de Cambio Radical y del Partido Conservador suscribieron una carta en la que afirman que la iniciativa no aborda temas de fondo, no es a largo plazo y no recoge el espíritu de los acuerdos de La Habana