Magistrado Gustavo Malo // Foto: Colprensa

En audiencia de la Comisión de Acusación el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo se defendió ante las acusaciones que desde Guatemala hizo su anterior magistrado auxiliar José Reyes, sobre las investigaciones a Musa Besaile. (Lea: Imputan por cinco delitos al magistrado Gustavo Malo)

Sobre este caso Malo afirmó que no es cierto que Reyes le haya informado que el proceso de Besaile estaba para apertura de investigación.

En apartes del audio, que obtuvo RCN Radio, el magistrado de la Corte Gustavo Malo indicó que ni de manera verbal, ni por escrito fue informado sobre los indicios claros para que haya una apertura formal de la investigación contra el senador Musa Besaile.

“¿Él (José Reyes) me había informado que esa investigación estaba lista para hacer apertura de investigación? no es cierto, nunca me lo informó por escrito ni de manera verbal, nunca me lo informó”, indicó el magistrado Malo Rodríguez.

Durante el interrogatorio, el magistrado Gustavo Malo reiteró que nunca le informaron que el proceso contra el senador Besaile tenía méritos para abrir investigación formal.

Representante Fabio Arroyave: ¿El doctor José Reyes le enviaba a usted de manera permanente los avances de la investigación en contra del senador Musa Besaile?

Magistrado Gustavo Malo: No de manera permanente. El conducto por el cual él me ponía de presente estados del proceso era por medio de informes, él como todos los magistrados auxiliares nos enviaban un informe de los estados del proceso.

Representante Fabio Arroyave: ¿Dónde están los documentos y el computador y el equipo donde se desarrolló la proyección, quién tiene el equipo hoy, qué equipo es?

“No conozco del equipo, es un computador. En ese momento el magistrado auxiliar conocía de todas las investigaciones en mi despacho”, afirmó Gustavo Malo.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia citó algunas fechas para controvertir las declaraciones de su antiguo magistrado auxiliar, José Reyes.

“En el caso del senador Mussa Besaile, jamás me informó que el asunto estaba para abrir investigación, tan cierto es eso que la declaración que da (Reyes) en cuanto a que fue a principios de año, en el mes de marzo (de 2015) que me había informado que en ese momento ya el proceso estaba listo para abrir investigación formal, se le estaba recibiendo versión al senador”, indicó.

Agregó que “ustedes pueden investigar la existencia de un audio de mayo de 2015, es decir, con posterioridad a la fecha en que dice que me informó y existen numerosas pruebas de ello, en ese momento no se podía declara abrir la investigación formal”.

El magistrado también dijo que “además, que al doctor Musa se le recibe su versión en el mes de marzo de ese mismo año. Revisando el auto, se ordenan pruebas que son importantes para el esclarecimiento de los hechos, por eso les dije que es totalmente falaz el afirmar que a mí se me dijo que el asunto estaba para abrir investigación”.

En el caso del exsenador Julio Manzur, el magistrado Gustavo Malo aseguró que sí hubo apertura de investigación y orden de captura.

“El proyecto del doctor Reyes se analizó y se le hicieron algunos ajustes y luego de considerar que el proyecto cumplía con las exigencias, lo presenté a la sala para su análisis y aprobación convirtiéndose en decisión contra el doctor Mazur”, aseguró.

Representante Fabio Arroyave: ¿Cuándo autorizó la investigación del doctor Mazur?

Magistrao Gustavo Malo: La fecha exacta no la tengo. La apertura de investigación contra el doctor Mazur se debió de dar en el mes de enero de 2015, luego de escucharlo en indagatoria se le resolvió su situación jurídica y presentado el proyecto y conforme con él yo presenté a la sala, pero lo podemos confirmar con las actas que en sala plena se levanta todas las semanas, generalmente los días miércoles, generalmente en esas actas deben constar la fecha del proyecto y en que fue aprobado”.

Representante Fabio Arroyave: El 24 de enero de 2015 fue la fecha que le dieron orden de captura al doctor Manzur. Explíquenos sobre el procedimiento antes de la orden de captura.

Magistrao Gustavo Malo: Con la apertura de investigación se libra la orden de captura, en estos casos, cuando se apertura una investigación formalmente, ello conlleva a efectuar orden de captura para la audiencia. Entonces al presentarse el proyecto de apertura de investigación se libra la orden de captura.

Malo Rodríguez explicó que en ese tipo de proyectos como el que se redactó contra el exsenador Julio Manzur, se evacua inmediatamente, “el proyecto se presentó en esa fecha y enseguida se libra orden de captura”, aseguró.