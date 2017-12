Gustavo Petro presentó más de 800 mil firmas que avalan su candidatura presidencial

Foto: Colprensa - Luisa González

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las firmas que respaldan su candidatura presidencial para las elecciones del 2018.

Petro recogió más de 800 mil rúbricas, las cuales entrarán en un proceso de revisión por parte del organismo electoral. (Lea también: Partido definieron a última hora cabezas de lista para Senado y Cámara)

A su llegada a la Registraduría, el dirigente político denunció que fue víctima de una guerra sucia que afectó incluso las finanzas de su campaña. (Lea también: Gustavo Petro y Clara López conforman coalición para elecciones de Congreso)

“Son 846 mil firmas de personas de carne y hueso, no hay planchas, no hay trampas, como se han entregado en otras candidaturas. No hubo dinero, nos cerraron la cuenta en la que estábamos recogiendo el dinero, así que este es un esfuerzo real de casi un millón de personas que inscriben la candidatura de la Colombia Humana”, señaló.

“No tenemos explicación para lo que sucedió con la cuenta bancaria que se abrió exclusivamente para recoger recursos para la recolección de firmas a través de una campaña en la que se le pedía a los ciudadanos no consignar más de 50 mil pesos. Se recaudaron 30 millones y cuando la campaña iba en ascenso, cerraron la cuenta”, manifestó el exmandatario distrital.

Dijo que hay personas a las que no les interesa que gane su propuesta de Gobierno, pero advierte que continuará haciendo su campaña de manera pacífica.