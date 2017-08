Habla el habitante de calle golpeado por un policía en Bogotá

Habitante de calle golpeado Foto: RCN Radio



El habitante de calle Gildardo Santamaría fue invitado a trasladarse por la Secretaría de Integración a un centro de atención para habitantes de calle, luego de ser víctima de una golpiza por parte de un policía.

Gildardo Santamaría aseguró que “en los catorce años que llevo en las calles de Bogotá la gente me ha ayudado, pero la Policía sí es peligrosa porque le quita a uno la ropa, lo pone a sufrir y mire que lo golpean a uno, como me ocurrió con el policía que me pego”.

Santamaría, quien se encuentra en el centro de atención al habitante de calle en el sector del Bosque Popular dijo que desde hace 14 años no se comunicaba con sus familiares y este domingo fue comunicado con ellos. “Estamos todos contentos por podernos comunicar”, puntualizó.

“A mí me gusta tener mis cositas y yo me siento mal arrimado, puede ser la familia o quien sea, pero la atención que aquí he visto la recibo feliz y agradezco mucho la ayuda, pero le pido al gobierno que me ayude a irme de aquí, que no es lo mio, porque yo soy del campo”, agregó Santamaría.

En los próximos días sus familiares se reunirán con él y se podría dar su retorno a su departamento natal, Risaralda.