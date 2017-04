Habrá cumbre de partidos para salvar la reforma electoral

Este lunes los partidos políticos comenzarán una serie de reuniones para concertar los puntos principales de la reforma política que se presentará al Congreso en las próximas semanas.

El Partido de la U anunció que estudiará a fondo las propuestas hechas por la Misión Electoral Especial, pero dijo que respaldará firmemente un proyecto concertado con todos los sectores.

El presidente de la colectividad, Armando Benedetti, explicó que se buscará salvar la iniciativa pese a la oposición que han expresado los organismos electorales.

“La reforma electoral es una bandera del partido de la U, sus integrantes en su mayoría están a favor de la lista cerrada”, señaló.

Y dijo: “Nos vamos a acuartelar desde el próximo lunes, un senador y un representante por cada comisión, hasta que tengamos la columna vertebral de la reforma electoral”.

El senador Roy Barreras cuestionó que algunos integrantes de la U estén desestimando una reforma electoral necesaria para sacar adelante la paz del país.

“Vamos a revisar el trabajo de la Misión Electoral y seguramente mejoraremos varios de sus capítulos, pero habrá reforma y si alguno de los compañeros no está de acuerdo con la reforma o pretende tumbarla diciendo que no va por Fast Track, tendrá que votar negativo, pero quedará en evidencia que ese compañero no quiere reformar las costumbres políticas en Colombia”, indicó.

La reforma política y electoral llegaría al Congreso la primera semana de mayo según anunció el Gobierno en días anteriores.