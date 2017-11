Heridos en combate protestan tras entrega de 800 viviendas

Foto: RCN Radio

En cabeza del Ministerio de Defensa fueron entregadas 800 viviendas a militares y policías heridos en combate en el proyecto ‘Cantarrana’ de la localidad de Usme.

Luego de los actos protocolarios, los militares beneficiados con estas viviendas aseguraron que ni las viviendas ni las vías de acceso están adaptadas a su discapacidad.

“No se puede sacar a nadie en silla de ruedas hasta la vía principal. No priorizaron vías especiales para discapacitados, no tuvieron en cuenta que muchos perdieron sus extremidades y no tienen cómo llegar hasta la vía, es una zona muy empinada que dificulta las salidas diarias a las citas médicas”, indicaron.

El proyecto está ubicado en la Calle 101A Sur No. 14-05, en la localidad de Usme. Y según dijo el ministro Luis Carlos Villegas “es un homenaje a los hombres y mujeres que con su compromiso y sacrificio llevaron a Colombia hacia La Paz”.

El proyecto, que se ejecutó a través del Fondo de Solidaridad que ha entregado a la fecha 4.420 soluciones de vivienda a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional heridos en servicio y que tienen disminución de su capacidad física y psicológica. De igual manera, favorece a las familias del personal fallecido en cumplimiento de sus labores o por una enfermedad catastrófica o terminal.