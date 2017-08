Senador Hernán Andrade no descarta renunciar a la dirección del Partido Conservador

El senador Hernán Andrade reveló en entrevista con RCN Radio que en las próximas horas decidirá si renuncia a la dirección del Partido Conservador, por investigaciones que lo vinculan al exfiscal anticorrupción Moreno. Contempla la posibilidad para no afectar a su colectividad.

Hernán Andrade manifestó que “es una posibilidad que la he conversado con mis compañeros, aquí no hay periodo fijo (…) estoy dispuesto a dar un paso a un lado con tal de no hacerle daño al Partido”. (Lea también: Grupo de conservadores le insistirá a Carlos Holguín que asuma jefatura del partido)

El congresista se refirió a las investigaciones preliminares que actualmente realiza la Corte Suprema de Justicia por aparentes hechos de corrupción, “un proceso arranca por unos eventuales delitos, uno no pude remitirse únicamente al inicio de un proceso, ahí comienza todo un debate probatorio”.

Respecto a su relación con el exmagistrado Leonidas Bustos, investigado actualmente por la presunta venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia, Hernán Andrade manifestó que no tuvo contacto “para nada con Leonidas Bustos, me encontré personalmente con él en un foro en la Universidad Libre de donde somos egresados, luego lo ví en la reforma de poderes pero siempre tuve un trato profesional con él”.

Además indicó que conoció al exfiscal anti corrupción Gustavo Moreno, porque “un amigo me referenció al exfiscal Moreno, quien trabajaba en una oficina de abogados”.

Finalmente el senador Andrade sostuvo que como presidente del Partido Conservador respeta pero no comparte la percepción del expresidente Andrés Pastrana respecto a los acuerdos de paz; según él, “no tiene razón el expresidente, no vamos a cambiar nuestra forma de pensar frente al proceso de paz, hay que hacerle los ajustes correspondientes pero eso no justifica que el expresidente Pastrana nos descalifique”.