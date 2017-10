Hija de Magistrado Gustavo Malo no aceptó cargos por extorsión

Foto cortesía Noticias RCN

Ante la juez 72 con funciones de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a Yara Milena Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción.

En la diligencia judicial, Yara Malo no aceptó cargos bajo el delito de extorsión agravada, luego de las denuncias hechas por la fiscal local de Bogotá Angelica Padilla, quien le dijo a la Fiscalía que “Yara Malo le cobró $4’500.000 del sueldo, para no hacerla retirar de la entidad, o que no fuera trasladada de dependencia”, señaló.

De igual manera, Padilla le explicó a la Fiscalía que “en reiteradas oportunidades durante los meses de junio a diciembre de 2016, Yara Malo ingresó en varias oportunidades a las instalaciones de las Fiscalías Locales de Bogotá, para cobrarme unos dineros que yo le tenía que dar por el producto que yo había recibido, es decir me cobraba por estar aquí en la Fiscalía”, explicó.

La Fiscalía advirtió que durante algunas de esas visitas de Yara Malo, ingresó a las dependencias de la Fiscalía sin identificarse, pero señalando a la seguridad del edificio que era funcionaria de la Fiscalía sin serlo. (Lea también: Embajada de EE.UU. suspendió visa de Yara Malo por cartel de la toga)

La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra la hija del magistrado por estas irregularidades, y las presuntas presiones que ejerció en contra de la denunciante.