Hombre que asesinó a sus hijas quedaría en libertad por favorecimiento judicial: abogado

El abogado penalista Antonio Laytano, apoderado de Luz Stella Forero quien fue víctima de un hombre acusado de asesinar a sus hijas e intentar asesinarla, señaló que el posible responsable del crimen podría quedar libre.

Según el abogado, esto se daría “porque el proceso tiene más de seis años de estar en trámite” y el sistema judicial lo favorece.

En diálogo con RCN Radio, Laytano señaló que “es un problema de la misma estructura judicial en cuanto a la legislación. Todo esto porque la mora judicial es la que favorece que se haya dado esta libertad”.

Igualmente explicó que la expareja de Luz Stella Forero fue condenado en primera instancia a 40 años de prisión, sin embargo el abogado apeló la decisión y por ello “la presunción de su inocencia está vigente hasta que la sentencia condenatoria esté en firme”.

Destacó que la apelación de la defensa tiene dos años de trámite en el Tribunal Superior de Manizales y la demora entre la primera sentencia y la confirmación de esa decisión es la que está jugando a favor del condenado -en primera instancia- así cómo “de todos los casos que sean similares en el país”.

Antonio Laytano manifestó además que las reformas establecidas en el Código de Procedimiento Penal entraron en vigencia el primero de julio, “entonces si un señor que está condenado en primera instancia pero el proceso no ha terminado frente a las dos instancias (…) entonces la presunción de inocencia en el tiempo no se define hasta que no haya cierre definitivo judicial”.

Finalmente el jurista destacó que el presunto victimario quedaría en libertad por un “problema estructural de la justicia” y no por dificultades entre las partes involucradas.