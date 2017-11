Hubo decisiones viscerales de Alfonso Prada: exdirectora del Sena

María Andrea Nieto.(Colprensa-Luisa González).

María Andrea Nieto, ex directora del Sena, dijo que “hubo decisiones viscerales” por parte de Alfonso Prada, el secretario general de la Presidencia, luego de su salida de esa entidad, tras ser declarada insubsistente (Lea acá: Destituyen a María Andrea Nieto como directora del Sena)

“Siento que allí hubo decisiones viscerales por el doctor Alfonso Prada. El sintió mucha rabia cuando tomé decisiones”, refiriéndose al despido de varios funcionarios del Sena.

Nieto indicó además en Voces RCN, que una “persona cercana” a Prada, la buscó con el interés de construir una sede del Sena en Palmira, Valle.

Nieto afirmó que fueron “conversaciones sutiles” e indicó que “llegaron dos requerimientos para la construcción de una sede allá, a la que dije que no, abocando que había un desorden presupuestal”.

Añadió que a esta “persona cercana a Alfonso Prada, le dije que no era viable y que no era posible en el plan de acción del Sena (…) uno no puede estar construyendo sedes en todas partes”.

Nieto respondió a la declaratoria de insubsistencia en su contra, al afirmar que “generé muchas incomodidades, ya que seguramente me fui apropiando de muchos temas”.

Sostuvo que al llegar a la entidad, detectó “mucho desorden administrativo” y “obras donde no hay criterio técnico (..) no se esperaban que yo tuviera todo documentado”.

La ex directora informó que la ministra de Trabajo, antes de declararla insubsistente, le habló “de otras posibilidades. Otra posibilidad era renunciar”.

Detalló que habló con el presidente Juan Manuel Santos, en una “reunión amable”, luego de declarar insubsistente al director jurídico. Según ella, el mandatario le dijo: “Quédese tranquila, siga trabajando” y la invitó a reunirse con Alfonso Prada, cuando “ya había una relación tensa”, cuando sacó al director jurídico.