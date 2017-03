Humberto de la Calle asegura que no ha decidido todavía su candidatura presidencial

Foto tomada de Twitter @felipe_arrieta

Humberto de la Calle Lombana confirmó que este viernes deja su cargo como jefe del equipo negociador de paz, pero aclaró que no es cierto que vaya a anunciar su aspiración a la Presidencia de la República, porque, dijo, su prioridad por ahora es seguir explicando y defendiendo los acuerdos de paz con las Farc.

Esta declaración la hizo De la Calle, luego de un panel sobre beneficios a víctimas del conflicto en la Universidad CESA, en Bogotá, donde un grupo de espontáneos sacaron carteles con el lema “De la Calle al Palacio” y le pidieron que se lanzara como candidato.

“Estoy realmente y gratamente sorprendido, viendo muchas manifestaciones sobre todo de personas independientes, de los jóvenes que se tomaron las calles el 2 de octubre para el plebiscito, hay manifestaciones en ese sentido, lo reconozco“, indicó el funcionario.

Confirmó que el 31 de marzo termina sus labores con el Gobierno, particularmente con el proceso de pedagogía del proceso de paz que venía cumpliendo, pero advirtió que “el proceso como tal no se suspende por vocación mía, porque estoy comprometido con la explicación, defensa y pedagogía de los acuerdos de paz; seguiré trabajando en eso“.

“Yo no estoy aún anunciando una candidatura, estoy viendo que encuentro entusiasmo, pero no es cierto que en esa fecha vaya a anunciar una candidatura presidencial“, reitero De la Calle Lombana.

Sobre su participación en una consulta interna de Partido Liberal para escoger candidato presidencial, el jefe del equipo negociador del Gobierno dijo que prefiere no entrar en discusiones de ‘carpintería’. “Creo que tengo un compromiso y una responsabilidad, estuve en La Habana, fui jefe de la delegación, tengo que responder por lo que allí se pactó y ese compromiso es indeleble y espero gastar el resto de mi vida en profundizar en lo que significan como oportunidad para Colombia los acuerdos logrados“.

Acotó que su prioridad ahora es cumplir lo pactado con las Farc “y garantizar que en el 2018 no se dé marcha atrás como proponen algunos – ¿dónde, en qué condiciones y cómo?- es algo que aún no he tomado una determinación, luego no entro en esas discusiones de carpintería que habrá que examinar mucho más adelante“.

De la Calle explicó que la coalición que propone de partidos políticos, movimientos sociales y demás, es para que los acuerdos logrados con las Farc se mantengan.

“Es una defensa de los acuerdos, un modelo de país hacia el futuro, me parece que es lo que quieren los colombianos, no queremos autoritarismos, ni queremos odio, queremos reconciliación, y ese es el mensaje que quiero transmitir“, puntualizó.

Sobre las propuestas del Centro Democrático de castigar con cárcel a los guerrilleros de las Farc y que no participen en política quienes han cometido delitos atroces, subrayó que aunque hay muchos colombianos que están a favor de esta tesis, “están tocando la fibra más importante del acuerdo, luego el riesgo es dar marcha atrás“.

“Convocó a defender lo que se ha logrado, que es equilibrado en materia de justicia, que tiene sanciones reparadoras e incluye a todos los responsables, olvidan que también hay miembros de la fuerza pública y los financiadores, dar marcha atrás es una catástrofe histórica“, insistió.

De la Calle viajará este jueves a Washington para recibir el viernes el Premio Hillary Clinton en la Universidad de Georgetown por el enfoque de género y de la perspectiva de la mujer en los acuerdos de la Habana.