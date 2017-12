Humberto de la Calle no recibirá respaldo de candidatos cuestionados

Foto: RCN Radio

El candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, cuestionó que la mayoría de los partidos políticos hayan incluido en sus listas de candidatos a personas con serios cuestionamientos.

De la Calle afirmó que insistirá en que todo aquel que quiera respaldar su campaña debe firmar el pacto por la transparencia que le propuso a todos aquellos que quieran llegar al Congreso por el Liberalismo.

“En mi campaña no ingresarán personas cuestionadas seriamente, no harán parte de la organización de la campaña, no buscaré apoyo de personas cuestionadas”, señaló.

“Mi gobierno se comportará con toda limpieza y transparencia, yo respeto el Congreso y lo respetaré, pero en un marco de transparencia, no de mermelada y de dudosos compromisos y el hecho de no haber participado en la redacción de las listas me parece que me da más libertad”, añadió.

Dijo que se siente muy preocupado porque “aparecen personas cuestionadas en casi todos los partidos, esto afecta el sistema político, esto no es solo el problema de un partido u otro”.

Humberto de la Calle señaló que ingresó al Partido Liberal para promover la renovación de esa colectividad.

El dirigente político también se pronunció sobre la reforma de las circunscripciones de paz que se hundió en el Senado de la República.

De la Calle culpó al Centro Democrático y a Cambio Radical del fracaso de esta iniciativa.

“Es como si estuviéramos en ‘la Patria Boba’, hay discusiones de incisos, artículos, de argumentos pseudojurídicos y eso no puede ser. El Centro Democrático y Cambio Radical lo impidieron y lo están tratando de impedir, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el juego?, ¿Por qué quieren callar las víctimas?, nosotros seguiremos firmes en eso”, indicó.

Humberto de la Calle dijo que en caso de llegar a la Presidencia de la República, trabajará para que las víctimas del conflicto tengan representación en el Congreso.