Humberto De La Calle, ¿primeras puntadas como precandidato?

Jefe negociador en los diálogos de paz, Humberto de la Calle / Foto AFP

Para la mayoría de los asistentes al Foro Colombia 2017 quedó la sensación de que el jefe del Equipo Negociador del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle Lombana, se lanzó a la arena política cuando habló de corrupción, contratistas, aspirantes, publicidad política y coaliciones para un mandato claro por la paz, la violencia en las corridas de toros, la quema de un vehículo Uber por taxistas, entre otros temas.

Aunque advirtió que no hablaba como candidato, al intervenir en el panel ¿Qué sucederá en un escenario político de posconflicto?, realizado en el Club el Nogal por la Revista Semana, De La Calle señaló que “la política es la mata de la corrupción con mafias ilegales que comienzan en un espiral en local y termina en la azotea donde se toman decisiones”.

Subrayó que el matrimonio entre el ejecutivo y el Congreso “se negocia en un tejemaneje que deriva en la corrupción”.

Enfatizó que la única manera de vencer la corrupción es a través de un mandato para el nuevo presidente de la Republica “que lo exima de esa negociación cotidiana entre Gobierno y Congreso y eso sólo se logra con la unión de todos”.

Por lo anterior aseguró que aplude la iniciativa de la senadora Claudia López de hacer una consulta contra la corrupción y convertirla en una pedagogía central.

En cuanto a la financiación de las campañas, De La Calle instó a los contratistas del Estado para que decidan “donde quieren jugar: como contratistas o metiéndole la mano a la política”, para lo cual propuso que “el gran contratista del Estado que financie la política pierde el contrato y el elegido pierde la curul”.

El jefe del Equipo Negociador también señaló que hay una enorme desproporción en la publicidad de las campañas y señaló que “debería ser un estándar mucho más equitativo, menos regulado por el número de votos de cada partido, más igualitario, que el Estado asuma el costo de la publicidad que es el mayor inductor de la corrupción”.

Acotó que hay dos riesgos de populismo en Colombia, “una falsa política social sin sostenibilidad, sin seriedad fiscal que se convierte en demagogia” y el populismo conservador, “el del autoritarismo, regresar al pasado, mezclar mentiras, crear desconfianza, populismos que están presentes como hipótesis nefasta para el futuro de Colombia”.

Hizo énfasis en los 3 desafíos que plantea el postconfilcto: el gobierno a cumplir, la guerrilla tiene que asumir su responsabilidad, entender los retos de la democracia, no puede seguir tomando el pelo con el tema de los menores y aprender que entró en una fase distinta y sosiego.

En este último punto Humberto De La Calle dijo que no se puede seguir en la guerra, “en el canibalismo, como es posible que el Jefe de Estado de un país amigo, Francia, que viene sufriendo el terrorismo, aquí lo recibamos con las espuelas, no me cabe en la cabeza ese tipo de actitudes”.

Agregó que tampoco la discusión de la fiesta taurina convertida en un carnaval de violencia o la quema de un Uber en Bogotá. No estamos hablando del Guainía, la inseguridad jurídica y física también ocurre en la ciudad, no es posible que el tema de taxistas se resuelva quemando carros blancos, esto no se justifica”.

De La Calle Lombana resaltó la necesidad de un liderazgo colectivo, “no es de hombres que hacen pactos, implica coaliciones, trabajar juntos, obtener de la ciudadanía un mandato claro para una paz grande”.

El funcionario habló también de la necesidad de cambiar la forma de hacer política sin caer en los insultos, con absoluta franqueza y llamando las cosas por su nombre.

“Pero lo que está pasando ahora es irritante, la insultadera, la gente está fatigada de tanta pelea”, dijo.

Añadió que comparte el pacto frente al abuso de las redes sociales, “el comportamiento de los candidatos debería mitigar el fenómeno detestable que estamos padeciendo”.