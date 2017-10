Humorista Juan Carlos Villegas protagoniza escándalo por presunta estafa

Foto Facebook Juan Carlos Villegas

A través de las redes sociales Dayan Giraldo denunció al humorista y presentador de televisión Juan Carlos Villegas y a su empresa VilleTours. Según la ciudadana, Villegas se aprovechó de su confianza para sacar “provecho económico indebido” a través de su agencia de viajes.

“Lo contacté y recomendé para la compra de unos tiquetes ida y regreso Francia – Colombia, nos solicitó los datos de la tarjeta de crédito para la compra de los tiquetes, pero Juan Carlos, a través de engaños y mentiras nunca lo hizo, sin embargo, sí utilizó la tarjeta en compras personales de él por una suma superior en más de 400 mil pesos al valor de los tiquetes”, aseguró Giraldo.

Según indicó la afectada, cerca a la fecha del viaje y después de “mucho presionarlo”, Villegas se excusó diciendo que sí había comprado los tiquetes, pero que casualmente quedaron con fecha diferente, por lo cual estaba esperando una devolución de una tercera empresa.

“Pasó el tiempo y nunca llegó nada; él admite que fue su error y que se hará responsable de todos los sobrecostos. Sin embargo, ya faltando 5 días para el viaje y al ver que no hay respuesta y mi familia tiene necesidad urgente de los tiquetes, él me pide el favor personal de que le preste mi tarjeta de crédito mientras le hacen la devolución y yo, en acto de solidaridad y al ver la angustia de mi familia, le presto el dinero y acordamos que me pagaría este valor más lo excedido de la tarjeta de mi familiar en 15 días”, afirmó Dayan.

Inicialmente en un diálogo conocido por RCN Radio, el humorista le dijo a la afectada que no tenía el dinero y que necesitaba un “plazo razonable” para responderle.

Posteriormente este medio se logró comunicar con el humorista, quien reconoció la deuda y agregó que pese a que ya tiene el dinero este no será devuelto hasta tanto culmine el proceso penal que se adelanta en su contra.

La situación se presentó hace aproximadamente 5 meses y por lo tanto la afectada interpuso una demanda ante el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá.

Villegas dijo que también demandó a Dayan Giraldo por los daños y perjuicios sobre su imagen a la raíz de su publicación en Facebook.

Por último la ciudadana manifestó que el presentador amenaza con declarar que es ella y su familia quienes le deben dinero a él.